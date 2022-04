Blandine BRUN

Journaux : réalisation d’un consumer magazine distribué au péage à 205 000 exemplaires. Suivi de la chaîne de rédaction et de fabrication ainsi que de la régie publicitaire. Participation au comité de rédaction du journal interne.



Événementiel : organisation de salons et foires (suivi du montage du stand en relation avec une agence, organisation de jeux-concours). Organisation du séminaire annuel des cadres de la société. Organisation de visites de chantier et de visites de presse.



Édition : réalisation de brochures chantier et commerciales. Réalisation de cartes de vœux. Suivi de la réalisation du rapport annuel.



Divers : participation à la mise en place et au suivi de campagnes de communication : réalisation de dépliants, spots radio, affiches, etc.



