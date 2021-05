Elise ELISE TROZZO-KOHI (TROZZO)

Diplômée du BTS Communication Visuelle, plusieurs expériences réussies dans le domaine de la PAO multi-supports.

Polyvalente et maîtrisant parfaitement les outils graphiques informatiques, je suis en mesure de respecter et de décliner une charte graphique, afin de garantir la satisfaction de la clientèle.

Motivée, travailleuse, rigoureuse, sociable et à l'écoute, je sais m'adapter à une situation en place et ainsi m'intégrer sans le moindre problèmes au sein d'une équipe.

Je possède les qualités et les compétences requises pour donner satisfaction.



Mes compétences :

Ouverte

Motivée

Organisée

Sérieuse

Disponible

Rigoureuse et pleine d´entrain

Autonomie professionnelle