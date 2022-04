Eléonore MEYER

Spécialisée depuis 8 ans en communication, j'ai met mes compétences et ma polyvalence au profit de sociétés exerçant dans l'assurance, l'e-tourisme, la réhabilitation patrimoniale, l'ingénierie touristique, les transports, l'immobilier... J'ai occupé les postes de consultante, responsable communication et chef de produits chez l'annonceur et en agence.



En juillet 2008, j'ai créé LY Street Golf, une structure visant la pratique du golf en milieu urbain.



Mes compétences :

Communication

Marketing

Cartographie

Gestion de projet