Blandine CAIN

Après 11 ans d'expérience dans de grands groupes internationaux, je me suis lancée sur le chemin de l'entrepreneuriat : mon espace de coworking ouvre à Méré, en plein coeur de la belle campagne yvelinoise, en octobre 2015.

Plus qu'un lieu de travail, c'est un creuset riche de ses membres, qui enrichissent chacun leur réseau, pour leur plus grand bénéfice ! Je suis là pour ancrer cette communauté au sein de l'écosystème local, en organisant de multiples animatîs et événements.

Visitez notre site : ou notre groupe Facebook : Voisins de bureau

Mes compétences :

Conseil

Consulting

Dématérialisation

Edi

Electronique

Organisation

Process

Stratégie

Gestion de projet