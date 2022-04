Blandine CARLIER

Mon expérience de 19 années en entreprise m’a dotée d’une vision globale des organisations et de leur systémie.



Je suis profondément convaincue que chacun a la capacité de s’épanouir professionnellement : il est responsable de son évolution, tant qu’il accepte qu’il est responsable de ses choix.



Dans ce cadre, j’accompagne les personnes dans la prise de conscience de leur valeur, de leur potentiel et de leur mode de relation à autrui. Travailler avec elles en considérant la réalité de l’Entreprise, leurs zones de confort et l’environnement qui leur convient, permet un changement efficace et durable dans le temps.



Dans mon accompagnement des fonctions RH de PME, je transmets mon expertise, mon expérience et mon enthousiasme pour les Ressources Humaines. Je contribue à la performance de l'entreprise dans le respect des potentiels humains en accompagnant les RH, leurs dirigeants et les managers dans l’optimisation de la gestion des processus RH.





Mes compétences :

Gestion de projets

Recrutement

Formation

Comp & Ben

Ressources Humaines

Gestion

Développement RH

Organisation

International

Finance

Relations sociales

Management

Coaching professionnel

Accompagnement du changement

Outplacement/