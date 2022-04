Blandine CHABERT D'HIÈRES

Je suis en charge de la gestion de projet d'Iperlink depuis 2006.



Iperlink est une société spécialisée dans les services de téléphonie VoIP (Centrex) pour entreprises. Nous proposons aux PME et PMI un accompagnement complet sur leurs projets de téléphonie fixe, téléphonie mobile, Internet Haut-Débit, VPN et visioconférence.



Iperlink est le premier intégrateur de solutions IP Centrex en France et a été classée 59ème dans le palmarès des entreprises d'avenir publié par l'Express en 2012.

SON PARCOURS