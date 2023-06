Axel RAGUENET DE SAINT-ALBIN

De formation supérieure en Business To Business et E-Business, j'ai près d'une dizaine d'années d'expériences professionnelles en tant que :

- Technicien de maintenance informatique,

- Ingénieur d'affaires dans les secteurs liés aux nouvelles technologies de l'information et de la communication (Société de service informatique, progiciels, AMOA, Infogérance, SEO,).

- Chef des ventes du rayon Informatique en magasin spécialisé

- Coordinateur Commercial dans la formation destinée aux entreprises



- Installer un serveur sous Windows 2008, 2012 R2 (ADDS-DNS, DHCP, RDS, VPN, IIS) et Linux UBUNTU (Bind9, Lamp), DEBIAN,

- Mettre en place une infrastructure Remote Desktop service (RDS), un service « Windows Deployment Service » (WDS) sous 2012 R2 pour déployer Windows 7 pro sur 20 postes et un serveur VPN (L2TP, PPTP),

- Assister des utilisateurs sur site et à distance (via TEAMVIEWER) : nettoyer des postes, paramétrer des imprimantes,

sauvegarder des données, archiver de comptes de messagerie, créer des tickets dintervention sur GLPI,

- Virtualiser des serveurs / postes clients sous VMWARE et HYPER-V,

- Concevoir un réseau local et/ou wifi et l'administrer.



- Ingénierie d'affaires : Prospection, Négociation, vente et suivi en environnement Informatique et formation professionnelle,

- Conseil : Business Intelligence, définition et mise en œuvre dindicateurs de performance , dashboarding, etc.

Réseaux Sociaux d'Entreprise, knowledge management, conduite du changement, Gestion de projet,

Internet : Web analytics, SEO, Google ad-words, Html, Php.



Logiciel/méthode: Qlikview, SAP BI, UML, MS PROJECT, WORD, EXCEL, POWERPOINT, Merise,



Mes compétences :

Ingénieur d'affaires

Conseil E-Business

Formation professionnelle

Multi canal

Business intelligence

E business

Qlikview

BtoB

Vente

Conseil

Knowledge management

Suivi commercial et administratif

Réseaux d'entreprises

Prospection commerciale

Stratégie d'entreprise

Community management

Réseaux sociaux

Maintenance informatique

Conduite du Changement

Learning & Development

Prospection et Négociation

Animation des Hommes