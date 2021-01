Sylvie VINEY

Rédactrice Technique experte, Consultante fonctionnelle en Record Management, GED et Dématérialisation, j'interviens dès les phases amont du projet : Identification des flux dinformation, expression des besoins, définition des référentiels et des plans de classement, rédaction de cahier des charges jusqu'aux spécifications fonctionnelles.

Forte d'une expérience de 20 ans dans les domaines de la gestion de document, de l'archivage numérique et dans la structuration des données informatiques, j'ai acquis la maîtrise des différents outils de rédaction structurée, de pilotage projets comme lanalyse fonctionnelle, la définition des processus, la mise en place de méthodologie adaptée.



Mes compétences :

GED

Documentation structurée et modulaire

Rédaction technique

Ingénierie documentaire

Formation

Traitement de l'information

Chef de projet

CMS

DITA