Blandine CHAZELLE

Je suis chargée d'études en hydraulique et assainissement au sein de la Direction de l'Ingénierie SNCF.



Je possède une solide expérience en

- hydraulique fluviale : modélisation de cours d'eau, cartographie des inondations

- assainissement (urbain, ferroviaire et routier) : diagnostic, conception et dimensionnement

- hydrologie : définition et description de bassins versants, estimation de débits



Je dispose d'un esprit critique, d'un sens développé du contact humain et d'une forte capacité d'adaptation. Je souhaite accroître mes activités en animation d'équipe et en coordination de projets.



Mes compétences :

Assainissement

Drainage

Eau

Hydraulique

Ingénieur

SIG