Tholoniat FLAVIEN

Ingénieur diplomé de l'EFPG Ecole Française de Papeterie et des industries graphiques de Grenoble (désormais Pagora) option imprimerie en 2006, je travaille depuis dans le domaine des industries graphiques.

A travers mes diverses expériences, essentiellement dans des rôles de support de production, j'ai pu développer de nombreuses compétences que ce soit dans la gestion de l'informatique de production, les démarches environnementales et qualité mais aussi dans l'utilisation des outils d'amélioration continue.

Passionné par mon métier, je souhaite continuer à développer ces connaissances car je suis convaincu de l'utilité de ces outils et démarches pour la pérennité d'une entreprise.



Mes compétences :

Informatique

Imprimerie

Amélioration continue

Ingénieur

Environnement