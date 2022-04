Benoit REYRE

Retraité depuis un an, je ne suis pas resté inactif et j'ai créé ma propre entreprise B.R CONSEILS spécialisée dans la veille économique et l'amélioration des relaions commerciales entre les collectiviés et les entreprises. Ma zone géographique de prédilection est La Lorraine mais peut être étendue.



Commercial dans l'âme, je sais que ma fonction me permet de m'enrichir de toute la diversité des relations autour de moi.



C'est pourquoi le développement des réseaux sociaux, dont Viadeo, augmente considérablement les possibilités d'entre-aide et de partage, d'une part,et de réussite d'autre part.



Bienvenue sur mon profil pour promouvoir la vertu du "Gagnant-gagnant".



je suis aussi "coach politique" et j'ai fait gagner haut la main, dès le premier tour, l'équipe dont je me suis occupé lors des dernières élections municipales.



Mes compétences :

Management

Développement commercial

Développement durable

Maitrise d'oeuvre

Eau

Environnement

Energie

Politique