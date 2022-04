Blandine CHELINI-PONT

Professeur d'histoire contemporaine à l'Université d'Aix-Marseille

Docteur en droit

spécialisée dans l'histoire du catholicisme, et notamment du catholicisme américain. l'histoire des relations entre politique et religions/ la géopolitique religieuse et l'impact des questions religieuses dans la vie internationale

Spécialisée dans les rapports entre droits et religions aujourd'hui -notamment le fonctionnement de la laïcité française- dans les démocraties et les pays musulmans.