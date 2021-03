Flore NONCHEZ

Mes expériences précédentes:

Avril-mai 2010: Chargée de mission au CIDFF Phocéen

Mars-avril 2010: Rédactrice free lance Ubiqus

Mars-Avril 2009: Journaliste chargée par le GRAIF PACA de rédiger le n°47 de sa publication Agor'elles, parue en juin 2009, sur le thème "Femmes et pauvreté" (téléchargeable sur le www.graif.fr)

De juillet 2002 à février 2009: Consultante en stratégie des entreprises et collectivités au sein du cabinet Singuliers & Co, à Marseille. Spécialités : évaluation de politiques publiques (CPER, Programmes Opérationnels européens), études d'impact, genre et égalité hommes femmes, conseil en développement local (Structures intercommunales), projets européens.

Directrice de cabinet (Mairie de St Paul 3 Chateaux, remplacements étés 2001 et 2002)

Directrice de campagne (Elections municipales 2001, décembre à mars, Montélimar)

Organisatrice d'événements culturels et professeur de français (Alliance Française de Houston, octobre 1998-juin 1999)



Mes compétences :

Conseil

Collectivités locales

Politique

Administration

Rédaction de contenus