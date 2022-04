Blandine CROUSIER

13 ans d'expérience dans le développement économique dont 8 années en tant que chef de projet au sein de structures privés et publiques.



Domaines d'expertise : Développement économique et territorial, foncier et immobilier d'entreprises, aménagement et requalification de zones d'activités, urbanisme commercial et réglementaire.



Compétences :

- Montage et conduite de projets (contenu, planning, budget, évaluation)

- Production d'études, stratégies et outils d'aide à la décision

- Développer et fédérer un réseau de partenaires

- Manager une équipe projet

- Animer des réunions (techniques et politiques)



Mes compétences :

Aménagement du territoire

Urbanisme commercial

Aménagement urbain

Urbanisme reglementaire

Développement économique

Gestion de projet

Foncier économique