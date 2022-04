Claire CROUSIER

Diplômée ingénieur ENSIACET spécialité Génie des Procédés, et passionnée par l'environnement et le traitement de l'eau, je suis actuellement postdoctorante au sein de l'Institut Européen des Membranes, sur la thématique de l'adsorption de césium et de strontium dans des effluents nucléaires. J'ai effectué un ATER et une thèse dans le traitement des eaux résiduaires urbaines sur un procédé d'ozonation catalytique appliqué au traitement des micro-polluants, au sein du laboratoire LISBP de l'INSA Toulouse en partenariat avec Degrémont.



Mes compétences :

Traitement de l'eau

Génie des procédés

ACV

Environnement

Eau

Anglais courant

Chimie analytique

Eaux usées

Espagnol

Simulation/modélisation/optimisation de procédés

Transfert matière