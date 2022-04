Blandine DE MALEZIEUX

Ingénieur-architecte issue de la double formation à l'ESTP (ingénieur) et à l'ENSAPLV (architecte).



Depuis octobre 2011 chez JACOBS France:

- Responsable de projet adjointe et chargé d’étude Développement Durable sur des missions AMO et Maîtrise d’Oeuvre (concours, programmation, conception, réalisation).

- Suivi des études techniques jusqu’au DCE en collaboration étroite avec les autres départements techniques ; participation aux choix des entreprises et aux réunions de lancement ; suivi du chantier, participations aux Opérations Préalables à la Réception et aux levées de réserve.

- Suivi de démarches environnementales ou de certification HQE®, BREEAM® et LEED® en tant qu’AMO et/ou Maîtrise d’Œuvre sur des projets tertiaires, ERP (écoles, hôpitaux) et industriels.

- Réalisation de Calcul RT (2000, 2005, Existant, 2012), de Simulations Thermiques Dynamiques, de calculs FLJ en vue d’optimisation des systèmes de chauffage-ventilation-climatisation et de l’enveloppe des bâtiments étudiés.



Exemples de projets : Ecole Centrale à Saclay, Grand Palais, Roland Garros, projets au Maroc, projets de la Société Générale (mission d’aide à la décision d’achat/rénovation/restructuration et missions environnementales), 50 000 m² de bureaux à Issy-les-Moulineaux (assistance chef de projet, mission environnementale et commissioning), 5 500 m² de bureaux à Saint Denis, centre de maintenance de Vitry (Grand Paris), rénovation de la gare Montparnasse, etc.

Autres : réalisation du Bilan Carbone de JACOBS France sur l’année 2011, mise en place de l’indice de Qualité Environnementale sur les projets JACOBS, dispense de cours à l’ESTP , développement des compétences de JACOBS France sur la Qualité d’Air, participation au groupe de travail SYNTEC sur la Qualité Environnementale des Bâtiments.







Domaines de compétences:



- double compétence d'ingénieur spécialisé en bâtiment et d'architecte d'état

- management de projet pour le suivi technique des phases étude et réalisation

- suivi de certification environnementale (HQE, BREEAM, LEED),

- bonne connaissance en qualité d'air

- réalisation de Simulation Thermique (STD, Calcul RT)

- stage en bureau d'étude HQE et sur chantier

- stage en cabinet d'architecture

- compétences dans la démarche de retour d'expérience

- connaissances en rénovation



Langues:

- Anglais: lu,parlé - TOEIC: 915/990 (septembre 2011)

- Espagnol: niveau scolaire



Logiciel spécialisé:

- Relux (éclairage)

- Climawin (calcul RT)

- Virtual Environment (Simulation thermique dynamique)



Compétences en informatique:



- Autocad et Archicad (logiciels de conception)

- Sketchup (modélisation 3D)

- Photoshop et Gimp

- Microsoft Office (Excel, Word, Power Point)





Permis de conduire B obtenu en 2006



Mes compétences :

Assistance à Maîtrise d'Oeuvre

Architecture

HQE

Bâtiment

Développement durable

Assistance à Maîtrise d'Ouvrage

Qualité d'Air

LEED

BRE Environmental Assessment Method

Analyse environnementale

Normes environnementales

Audit environnemental

Conduite de projet