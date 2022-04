Blandine DE MIRMAN

Titulaire du diplôme du DSCG, je suis entrée dans la vie active en mars 2009 en tant que collaboratrice comptable dans un cabinet d'expertise comptable où j'ai réalisé des missions de commissariat aux comptes. Je me suis ensuite dirigée vers l'entreprise.

Les expériences cabinet et entreprise m'ont permit de développer des aptitudes professionnelles qui sont la rigueur,la méthodologie et le sens du contact.

A la recherche d'un métier plus humain et soucieuse du bien être des autres, j'ai pris la décision de me réorienter professionnellement.

Je suis ainsi,depuis décembre 2013 diplômée du master 2 de directeur d'établissement de santé.



En parallèle, suite à trois mois passée au Cambodge dans un orphelinat, j'ai décidé de créer une association RIRE ANGKOR dans le but d'apporter une aide sanitaire et médicale à la population cambodgienne. Je suis ainsi partie vivre la bas pour mener à bien ses différents projets.

Nos premières actions ont été la mise en place de filtres à eau dans les villages, permettant un accès à l'eau potable, puis la création d'une école pouvant accueillir une vingtaine d'enfants. Nous sommes également sur un projet médical visant à mettre en place des consultations médicales dans les villages.



Aujourd'hui face au manque de fonds pour réaliser de nouveaux projets je recherche un emploi de direction/ gestion/contrôle interne dans le domaine de la santé et du bien être, protection de l'enfance plus particulièrement. Je désire mettre à disposition mes compétences et mon expérience au sein d'une entreprise ou groupe dont je partage les valeurs.



Mes compétences :

Finance d'entreprise

Contrôle interne

SAP

Microsoft Word

Microsoft Excel

International Financial Reporting

CVS