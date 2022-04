Blandine DELOUME

Depuis 2002, j'ai développé mes connaissances en santé au travail, qualité de vie au travail, gestion des RPS, assisté aux CHSCT des différentes entreprises pour lesquelles j'ai travaillé, observé les postures des Directions et des Représentants du Personnel, écouté et accompagné les salariés lors des réorganisations... Je me suis formée à la Clinique de l'activité en psychologie du travail pour améliorer ma compréhension et m'équiper d'outils d'intervention. Je souhaiterais évoluer vers un poste d'expertise en CHSCT et mettre à disposition l'ensemble des connaissances acquises au fil des années pour un travail où l'humain est au centre des valeurs.



Mes compétences :

Psychologie

Sophrologie

Santé

Enseignement

Formatrice Sauveteur Secouriste du travail

Clinicienne de l'activité

CHSCT

Service de Santé au Travail