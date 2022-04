Blandine DENEAU-SOLINHAC

Depuis Sept 2011 : Key account manager CBS Outdoor France / pôle annonceur en charge du secteur food.



Depuis mars 2010 : directrice de clientèle 20 minutes média, pôle agence média en charge d' aegis/ Carat.



20 minutes : 1er quotidien national ( 2 745 000 lecteurs chaque jour / source epiq 08/09) et en diffusion .



Directrice de publicité d'Esprit Femme, féminin généraliste à 180 000 exemplaires.



Experte secteur alimentaire sur Modes & Travaux / Top Santé / Esprit Femme. Mondadori France Publicité

principales agences média : Carat / Mindshare



En charge de ce secteur depuis une dizaine d'année à travers mes différentes expériences sur Modes & Travaux, Top Santé , Pleine Vie, Nous Deux etc..., j'ai développé une excellente connaissance de ce marché, une capacité à anticiper et à comprendre les stratégies et problématiques marketing des annonceurs.



Pilote " compte-clé" pour le 3ème groupe de presse français, j'ai démontré ma capacité à coordonner des accords commerciaux pour le groupe qui nous ont permis des gains de CA et PDM.



En transversale 3 ans sur le secteur automobile pour le pôle féminin Emap/ Mondadori( Top Santé, Biba, Modes & Travaux, Pleine Vie, 20 ans, Nous Deux).



Mes compétences :

Grands comptes

Internet