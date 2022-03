Fanny ALIBAUX (PRUDHON)

Marketing director | Consultant | Interim CMO | Brand Purpose | Digital & Data | Communication & Content



Mon expérience :

- 16 ans à des postes à responsabilité en marketing et communication dans les produits de grande consommation (Campbell/Netslé/JDE notamment)

- Une expérience entrepreneuriale réussie dans lunivers des jouets pour enfants (encorejouets)

- Capacité à naviguer à la fois dans des grands groupes, ETI, PME et start-up.

- Profil international, anglais courant avec 7 ans dexpatriation en Suède, Norvège et en Belgique,



Les sujets sur lesquels je peux vous aider :

- Réflexion stratégique : plateforme de marque / Evénement

- Offre et business model : rationalisation et innovation

- Dispositif dactivation : plan de communication online et offline

- Transformation digitale

- Gestion budget et PNL

- Coordination de projets stratégiques

- Management déquipe jusquà 15 personnes