Blandine DUMON

D'un naturel dynamique et sérieux, je suis assidue et m'engage entièrement dans ce que j'entreprends. J'ai développé, grâce à mes expériences professionnelles et mes stages, diverses compétences : autonomie, travail en équipe, rigueur, gestion de projets, prises d'initiatives... Ma formation universitaire m’a apporté des connaissances dans les domaines de la biologie, de la nutrition, de la santé et de la diététique. J’ai notamment de l’expérience avec les pathologies liées à la nutrition, les besoins alimentaires ou la valeur santé des aliments. Je me suis également familiarisée avec certains aspects du marketing et de la communication.



Mes compétences :

Veille scientifique

Nutrition

Communication scientifique

Santé

Vulgarisation scientifique

Diététique