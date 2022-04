Bonjour et bienvenue sur mon profil Viadeo !



Activement à la recherche d'un emploi dans le domaine des achats, je suis une personne enthousiaste, rigoureuse, ayant de bonnes capacités relationnelles, l'esprit d'analyse et un gout prononcé pour les challenges.



Mon Master II Management des achats à l'IAE de Lyon, effectué en apprentissage, m'a permis d'acquérir de nombreuses connaissances, notamment dans les achats tertiaires et industriels. Suite à ces 5 années d'études et d'expériences très enrichissantes que ce soit sur le plan professionnel ou personnel, je souhaite continuer d'évoluer au sein d'une entreprise à dimension internationale.



Je vous laisse donc découvrir sans plus attendre mon profil détaillé et pour toute question ou détail complémentaire, n'hésitez pas à me contacter, je serai ravie d'éclaircir les points qui mériteraient de l'être.



Vous souhaitant une bonne navigation !



Cordialement,



Blandine DUPONT

dupontblandine@gmail.com