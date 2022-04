Blandine DUQUET

Sophrologue, Relaxologue, diplomée de l'Institut Supérieur de Psychologie Paris, branche socioprophylactique

Formation continue à l'Académie de sophrologie Caycédienne de Paris (école déléguée)

Adhérente au syndicat Sofrocay

Certification de Praticienne en Coaching - Toulouse



La pratique de la sophrologie est ouverte à tous.

Elle consiste en un entrainement du corps et de l'esprit pour développer sérénité et bien-être. Elle participe activement à la gestion du stress et des émotions négatives qu'elles soient d'origines professionnelles ou personnelles.

Le coach de vie va aider à mieux analyser le présent afin de préparer le futur et favoriser l'émergence des points forts, des ressources, et aider à surmonter les résistances.

En individuel ou en groupe.

Forfait de 5 séances

Stages de 2 jours ou weekend à thèmes.