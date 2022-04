Blandine DURDAN

La richesse de mon parcours m'a permis de développer de multiples compétences et une grande capacité d'adaptation. Mon année de formation en Bachelor spécialisé dans le recrutement et les ressources humaines me permet de renforcer mon profil dans le domaine des ressources humaines, la conduite de projet et le suivi commercial.



Mes compétences :

Gestion administrative

Analyse des besoins

Sourcing

Gestion de projet