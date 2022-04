Blandine FAVIER

Architecte de formation, j'exerce la double de compétence de chargée de projets au sein du pôle recherche de la Cité du design et de graphiste indépendante à destination des institutions en lien avec l'architecture et les agences d'architectes.

Cette double compétence me permets de développer un large réseau de partenaires et d'entretenir une curiosité toujours vive sur les différents projets dont on me confie l'encadrement et le pilotage.



Mes compétences :

Gestion de projet et organisation

Enseignement/animation d'atelier