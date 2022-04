Blandine FLEURY-ROBERT

Directrice de clientèle chez Peter Pen depuis 8 ans, je suis chaque jour confrontée à des problématiques diverses tant en communication institutionnelle, commerciale qu'en communication interne. Celles-ci m'ont amenée à développer une certaine forme de polyvalence aussi bien managériale que technique.



Répondre aux appels d'offre.



Elaborer et concevoir les opérations de communication pour le compte de prospects et clients (communication corporate, commerciale et interne, identité éditoriale et visuelle, presse d'entreprise interne et externe) :

- prise et transcription de briefs,

- élaboration des recommandations et orientation des créations

- présentation des projets.



Diriger et coordonner :

- suivi des projets,

- gestion des budgets.



Développer, diversifier et fidéliser le portefeuille client de l'agence (nouveaux budgets acquis : Groupe Logement Français, Syntec informatique, Dexia, Système U, Gan Assurances, ParexGroup…)



Mes compétences :

Accompagnement

Accompagnement au changement

Actions de communication

Commerciale

Communication

Communication externe

Communication interne

Conseil

Édition

Interface client

Plan de communication

Presse