Blandine GRANDCHAMP

Après un master professionnel en communication, j'ai commencé mon parcours professionnel en collectivité territoriale. Je m'y suis familiarisée au fonctionnement des grandes structures hiérarchisées. J'y ai surtout approfondi mes compétences en communication numérique.

C'est durant cette mission que j'ai commencé à dessiner les contours de mon réseau professionnel.



Les diverses rencontres que j'y ai faites m'ont ensuite menée dans un tout autre secteur : l'informatique et les services innovants.



Pour ma deuxième expérience, j'occupais le poste de chargée de la communication pour Wopata, Jeune Entreprise Innovante de Bordeaux, spécialisée dans la conception et la réalisation d'applications Web et mobiles.

J'ai ensuite effectué une mission de chargée de communication dans une entreprise de conseils en webmarketing.



Je cherche aujourd'hui de nouvelles opportunités, et pourquoi pas, découvrir un nouveau secteur. N'hésitez pas à me solliciter !



Mes compétences :

Communication

Community management

Communication externe

Communication institutionnelle

Communication corporate

Communication d'entreprise

Relations Presse

Social media

Social networking

Rédaction web

Rédaction de contenus