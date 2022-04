Laurence-Marine DUPOUY

720degrés est un cabinet de conseil et d'accompagnement d'entreprise en communication d'anticipation® qui utilise la communication comme élément de facilitation de la conduite de l'action et des projets.



Il s'adresse aux entreprises privées et publiques, en création, en évolution ou porteuses d'un projet, qui ont le point commun d'être à une étape charnière ou critique de leur activité.

720degrés intervient auprès du dirigeant, de l'équipe de direction ou du porteur de projet, pour aider l'entreprise à atteindre ses objectifs, éviter les crises ou en assurer la meilleure gestion.



720degrés leur permet :

- d'assurer la compréhension et l'adhésion de tous les publics concernés ;

- de maîtriser la meilleure avancée et donc le temps de gestion de l'action ou du projet ;

- d'éviter les blocages, les crises ou en assurer la gestion ;

- de garantir l'image perçue.



La communication d'anticipation® s'appuie sur les principes, les techniques et les outils de la communication, non pas de façon classique, quand il ne s'agit plus que de faire savoir, mais dès l'amont et en continu dans la conduite de l'activité ou la gestion du projet.



Sur la base de ce savoir-faire, 720degrés propose 6 prestations complémentaires :

→ un accompagnement pour franchir les étapes de la conduite de l'activité de l'entreprise ou du projet ;

→ une prestation qui consiste à appréhender et gérer une situation sensible ;

→ une intervention pour assurer l'acceptabilité et l'appropriation ;

→ une évaluation et l'ajustement de l'image aux objectifs ;

→ une prestation d'organisation et d'optimisation de la fonction et des actions de communication ;

→ et enfin, 720degrés assure un transfert de compétences par la formation des publics externes ou internes à la communication d'anticipation®.



Mes compétences :

Accompagnement De Projets Privés Et Publics

Analyse De Contexte Économique, Social Et Politiqu

Conseil aux entreprises

Communication Sensible Et De Crise

Communication D'acceptabilité

Communication De Projets Privés Et Publics

Communication D'anticipation

Formation Et Coaching Managers, Chefs De Proejts,

Diagnostic Et Organisation Fonction Communication

Animation Travail En Coopération Et Transversalité

Management

Optimisation Budgets De Communication

Diagnostic Et Conseil En Image

Innovation Et Modernisation Des Organisations