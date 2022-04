Celine BEAULATON

Aprés 14 années dans l'industrie des produits de santé (dispositifs médicaux et médicaments), je peux mettre mes compétences scientifiques et mon savoir faire en terme de négociation commerciale au service de votre entreprise. Je souhaite accroitre mon chiffre d'affaire grâce à la promotion et la vente de produits techniques et innovants. Passionnée et Rigoureuse, je peux être un atout dans votre équipe.



Mes compétences :

Rigueur scientifique

Autonome et rapidement opérationnelle

Négociation commerciale, analyse marchés