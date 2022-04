Laurence LUBIERRE

J'ai rejoint l'ALGED - Association Lyonnaise de Gestion d'Etablissements pour personnes Déficientes et j'y occupe le poste de Responsable Développement Commercial, après 16 années dans le "monde professionnel ordinaire".

Cette nouvelle mission m'ouvre sur le monde extraordinaire du handicap, qui reste encore trop à part.



Mon projet est de contribuer à sensibiliser de plus en plus les industriels et autres acteurs économiques pour qu'ils développent leurs relations de travail et de partenariat avec nos ESAT - Etablissement et Service d'Aide par le Travail.



Mes compétences :

Marketing opérationnel

Marketing relationnel

Communication externe

Marketing sportif

Marketing produit

Marketing direct

Marketing stratégique

Communication événementielle