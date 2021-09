Antoine DEZALAY

Psychosociologue de formation et titulaire dun master en management des organisations, j'ai construit mon parcours autour des questions liées aux discriminations et à la santé au travail.

Tout d'abord chargé détudes sur la thématique de la discrimination raciale dans le monde du travail, jintègre ensuite le réseau ANACT (Agence Nationale pour lAmélioration des Conditions de Travail). Durant deux ans, j'y anime des partenariats inter-institutionnels sur le champ de la santé et de la prévention des risques professionnels.

En 2006, je rejoins Ariane Conseil où j'accompagne les entreprises dans le pilotage et le déploiement de politiques dinsertion des personnes en situation de handicap. En tant que Directeur produit, je développe également loffre dintervention du cabinet sur le champ de la santé et de la qualité de vie au travail.

En 2018, je participe à la création du living lab "Travail et Cancer" que je pilote aujourd'hui.



Mes compétences :

Gestion de projets d'innovation

Politiques de santé au travail et d'inclusion des personnes handicapées