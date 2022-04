Céline BEAULATON

Actuellement employée en tant que Community Manager, je suis passionnée de langues et de voyages. Au cours de mes différentes expériences j'ai acquis la flexibilité et l'ouverture d'esprit indispensables au travail en équipe et à toute bonne communication.



Ma formation en Langues, Littérature et Civilisations Etrangères puis en Communication interculturelle et Traduction m'a apporté les clés pour comprendre les enjeux d'une communication à l'international.



J'ai récemment commencé un Master de Marketing Digital pour compléter les compétences que j'ai pu développer dans le domaine du Marketing et la Communication au cours des 4 dernières années. Compétences acquises : Analyse de KPI, Gestion et dynamisation de communauté, gestion de contenus, stratégie Social Media, plan de communication.



Mes compétences :

Traduction

Création de sites Web

Travail en équipe

Management

Communication

Réseaux sociaux

Gestion de communauté