Clémentine DUPOUY

Directrice de Projet Web impliquée, riche d'expériences passionnantes en France et en Angleterre



Je suis dévouée à aider mes clients à développer leur stratégie digitale, pour cela j'analyse leurs besoins et je les accompagne tout au long de leurs projets, en veillant à respecter le budget imposé, le délai prévu et la qualité attendue. Je m'applique à délivrer des solutions efficaces avec un esprit d'équipe qui ne me quitte jamais.



Je travaille actuellement chez SimforHealth, où je mène à bien des projets innovants dans un environnement challengeant. J'ai commencé en tant que Chef de Projet en mai 2017, avant de devenir Head of Professional Services (depuis janvier 2019).



Durée des projets : De 3 mois à 2 ans

Equipe : Jusqu’à 6 personnes, ainsi que des prestataires externes

Budget : 30 K à 800 K €



Mes compétences :

. Excellentes aptitudes à la communication et relations-clients

. Très bonne connaissance des concepts et des technologies liés au digital

. Gestion de projets avancée : organisation, planification, anticipation, estimation des coûts et des temps à passer

. Gestion de portefeuille clients

. A l'aise avec les interlocuteurs techniques

. Fort esprit d'équipe



Mon CV : http://www.doyoubuzz.com/clementine-dupouy



Axure

Gestion de projet

MS Visio

Photoshop

Ms project

Office 2010

Magento administration

Balsamiq

Drupal administration

Illustrator

Community Management

Web

Rigoureuse

Marketing

Formation

E-reputation

Tumblr

Wordpress

Informatique de gestion

Audit

Windev

Gestion des temps

Développement web

Système d'information

Webmastering / SEO

Social media