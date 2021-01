Sébastien RAMBEAU

15 années d'expérience dans des environnements sectoriels variés m'ont permis d'acquérir une solide expertise en Marketing, Marketing digital, Communication, CRM et Business Development.



Responsabilité P&L, forte culture du résultat, Business et Projets. Expérience éprouvée dans le pilotage et le déploiement de projets E-Commerce/M-Commerce et E-Marketing. Passionné par les enjeux liés au développement des nouveaux usages et les stratégies de création de valeur à forte composante digitale. Management d'équipes pluridisciplinaires internes et externes. Négociation et développement de partenariats stratégiques et commerciaux majeurs (distribution, banque, assurance, tourisme, loyalty programs..). Pilotage de stratégies de communication on- et off-line. Pragmatique, rigoureux, engagé et enthousiaste.



Spécialités :

- Stratégie Marketing, ventes et E-Business dans une approche multicanale (France et international)

- Marketing stratégique et opérationnel

- Branding, marketing produit, marketing client

- Stratégie de communication on-/off-line, media et hors media

- Développement E-Business (responsabilité P&L)

- Business Development (prospection, négociation, closing)

- CRM, Fidélisation, Data Management, E-Mail Marketing & Marketing automation

- Acquisition de trafic on-line (B2C & B2B) : SEO, SEM, SMO, display, affiliation, e-mailing...

- Strategie mobile, Marketing mobile

- Management de projet : roadmap, spécifications fonctionnelles, interface IT/R&D, planning, budget

- Management d'équipes pluridisciplinaires



Secteurs : Food & Wine, Hôtellerie, Loisirs, Tourisme



Mes compétences :

Community management

Marketing

Gestion de projet

Communication

Stratégie digitale

Acquisition online

E-commerce

Business development

Partenariats

Communication online

Webmarketing

Gestion de la relation client

CRM