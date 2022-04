Blandine HOF

Spécialiste du développement de produits finis en agroalimentaire et en restauration, j'élabore la stratégie produit de la définition du besoin jusqu'à la mise sur le marché du produit.



Forte des expériences que j'ai pu avoir au sein de différents services de Recherche et Développement en agroalimentaire et de celles au service Marketing dans le domaine de la restauration, je sais évaluer et traduire le besoin de nos consommateurs afin de mettre en place la politique R&D adéquate.

Mon organisation et ma rigueur m'ont permise également de conduire différents projets en parallèle afin de toujours faciliter l'accessibilité à nos consommateurs, comme l'établissement d'une site e-commerce.



N'hésitez pas à me contacter pour tout renseignement complémentaire.



Mes compétences :

Communication

Méthodique

Planification

Marketing

Internet