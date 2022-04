Blandine INACIO

Dans le cadre d’une reconversion professionnelle, j’intègre une formation Génie Informatique et Statistique en alternance à Polytech Lille, et recherche une entreprise pour suivre la formation et accéder au métier de la big data, data analyse, datamining.



Lors de mon congé maternité, j’ai pu découvrir la Big Data grâce à un stage dans une start-up américaine(Sharalike). Cette expérience très concrète m'a permis de me projeter dans le métier de data analyste, et en comprendre les intérêts et les exigences.



Forte de cette expérience, j’ai décidé d’approfondir mes connaissances et entamé une série de MOOC sur le sujet dont les fondamentaux pour le Big Data proposé par Mine-Telecom. La formation Génie Informatique et Statistique de Polytech Lille est la suite logique de cette démarche de formation et de reconversion que j’entreprends.



Lors de mes expériences professionnelles, j’ai apprécié le caractère concret de la tâche et le service rendu au client. La qualité du travail représente aussi pour moi une notion indispensable à tout engagement. Le secteur de la Big Data est reconnu pour répondre à ces attentes.



N'hésitez pas à me contacter si mon profil EXTRA---ordinaire vous intéresse.



Mes compétences :

Gestion de projet

Transmission de savoir

Gestion de la qualité

Carrelage

Relations clients