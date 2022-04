Blandine JACQUET

Après avoir passé plusieurs années en France et travaillé dans le domaine de l'Immobilier et la Protection financière et Sociale , j'ai décidé de rentrer dans mon pays , à Madagascar.

Pour l'instant, je finalise quelques projets axés autour du tourisme et de l'environnement dans le but, essentiellement , de pouvoir contribuer au développement de la région et de lutter ainsi contre la pauvreté .

En attendant que tous ces projets se réalisent, j'ai ouvert un salon de bien-être (j'ai saisi une occasion qui s'est présenté ) afin d'exercer d'ores et déjà une activité ici à Antananarivo : il s'agit du "salon EBONY" à Talatamaty , proche de l'aéroport d'Ivato

Je serai, par ailleurs, intéressée par toutes propositions de collaboration dans d'autres domaines professionnels



Actuellement, je continue à developper mon activité de Bien-Être en m’investissant dans la vente et la promotion des produits à base de plantes malgaches. Je travaille en partenariat avec quelques jeunes sociétés et laboratoires



Mes compétences :

Developpement touristique

Administration touristique

Organisation de voyages

Gestion de patrimoine

Protection financiere

Protection sociale

Gestion immobilière