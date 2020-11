Andri Harivola [andje] RAKOTOMALALA

Dans le monde du tourisme, le "à la carte" représente un défi technologique. Ezaka décide d'ouvrir une nouvelle plate-forme en ligne dédiée aux distributeurs. Un C2Coptimisé pour les voyages "à la carte" et permettant de construire et vendre en quelques clics, des voyages à la carte.

WebSite : http://www.mikone.re

Mikoné vient du mot créole mi Koné (je connais), le choix du mot c’est pour indiquer les îles de l’Océan Indien, et sa connaissance mais surtout la connaissance de soi, le portail mikoné est une plateforme web de mise à disposition de talent pour des voyages authentique en quête de découverte avec des locaux ayant des savoir-faire « spéciale » que nous désignons par « talent »



« Tout le monde a du talent. Ce qui est rare, c’est d’avoir le courage de développer ce talent. » Erica Jong



Mes compétences :

Gestion de projet

Management des associations

Tourisme responsable

Développement web

Développement informatique

Symfony2

Zend framework

Management opérationnel

Relations internationales

Entreprenariat

Delphi

I-tourisme