Blandine L'HEVEDER

Forte de mes expériences de chercheur académique, et de réalisation de projets de R&D,

je propose mes services d'expert, de consultante, d'innovation et de formatrice en océanographie, météorologie et climat :



Mes domaines d'activité couvrent:

1/ Climat

- Service climatique

- Etude et évaluation des impacts climatologiques

- Développement d’outils dédiés à l’évaluation de l’impact météo-climatique

- Plans climats

- Etude des risques et des vulnérabilités liées au changement climatique

- Etude climatologique et caractérisation météorologique de zones d'intérêts (éolien, solaire, EMR,...)



2/ Météorologie

- Prestations de conseil et d'expertise dans la mise en œuvre de modèle atmosphérique

- Réalisation de simulations météorologiques dédiées à votre problématique

- Réalisation d'études poussées dans le domaine de la météorologie

- Conseil sur l'utilisation de données météorologiques qu'elles soient issues de modèles, de stations d'observation ou de satellites.



3/ Océanographie

- Prestations de conseil et d'expertise dans la mise en œuvre de modèle océanographique

- Etudes météo-océaniques (pour la conception d'ouvrages en mer, les opérations marines, les transports océaniques,...)

- Expertise des processus océaniques (courants, circulation générale, échanges océan-atmosphère, fronts thermiques,...)

- Conseil sur l'utilisation de données océanographiques qu'elles soient issues de modèles, d'observations satellites ou in-situ (flotteurs argos/provor, gliders, CTDs, ...)



et

- Enseignement et formation

- Animation de conférences

- Rédactions de rapports, d'articles scientifiques



Expertise technique :

- Analyse statistique de données climatiques variées, issues des modèles atmosphériques/climatiques et des données satellites/in-situ dans l'océan et l'atmosphère (méthodes d'Analyse Objective, modèles stochastiques, analyses en composantes principales, régression linéaires, test statistiques...)

- Modélisation océanique (modèles globaux NEMO, MOM, ou à aire limitée ROMS )

- Modélisation atmosphérique (modèle global LMDz, ou à aire limitée WRF)

- Langages informatiques (Fortran90, Matlab, R, Python, Shell, programmation sur des calculateurs parallèles et superscalaires, manipulation de fichiers netcdf avec les outils nco, cdo...)



Gestion de projet : Organisation de réunions et d’ateliers de travail – Capacité à travailler sur des projets variés et à bien s’adapter aux différents métiers clients – Capacité à analyser les besoins et à rédiger des spécifications technico-fonctionnelles.



Consultant indépendant, membre de Cadre en Mission.



Mes compétences :

Environnement

Météorologie

Modélisation

Océanographie

Communication