Blandine LACROIX

Qui suis-je?

Une personne plutôt à l'aise dans les relations sociales, au sens RH du terme.



Tout d'abord un cursus universitaire orienté Droit des Affaires puis un objectif : les Ressources Humaines.

Pour atteindre ce but, j'ai d'abord tenté la voie de la robe en préparant le concours d'avocat puis un aléa personnel est intervenu et m'a conduit à prendre un chemin de traverse: l'alternance!



Recrutée par la cellule Placement d'ADIA, j'ai eu l'opportunité de mener une formation RH en alternance.

J'ai ainsi fait mes armes en commençant par le recrutement de CDI/CDD pour le compte de clients tels que ERDF/GRDF...

Pour un motif personnel j'ai quitté cet emploi pour m'installer dans le Sud et faire l'expérience du recrutement versus intérim (CRIT) puis de développer une activité de consulting placement.



Depuis maintenant 2ans, j'ai intégré une PME au sein de laquelle j'exploite et développe des compétences de RH généraliste.

Pour en savoir plus sur mes compétences et potentiels, je vous invite à consulter la suite de ma page et à me contacter pour un échange plus précis.



Mes compétences :

Assistante rh

Consultante rh

Droit

Droit social

Entretiens

Formation

Formation RH

Gestion de personnel

juriste

Juriste droit social

Management

Recrutement

Responsable ressources humaines

Ressources humaines