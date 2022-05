Lauriane NEVEU

Diplômée d'un master en écologie-éthologie, je m’enrichis professionnellement grâce à de nombreuses missions dans ces domaines (chargée de mission faune, flore, éthologue, soigneuse animalière, chercheuse en technologie végétale, animatrice environnement...).

J'enrichis ces expériences par la découverte du monde forestier et agricole via des associations.



Je possède de nombreuses qualités, mais les plus visibles sont ma ténacité et ma combativité pour arriver aux objectifs que je me suis fixés. Ainsi, mon petit handicap ne m'empêche pas de rêver à de futures opportunités d'emploi dans le domaine de la gestion de la faune et la flore sauvages, de l'environnement...



Mes compétences :

l'expérience

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

MapInfo

Internet

Cash Management

First Aid

Nature Reserves

OpenOffice