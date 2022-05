Lauriane NEVEU

Venant de terminer mes études en master d’écologie-éthologie, et libre de tout engagement, je suis à la recherche d'un emploi dans le domaine de l’environnement, l’écologie, la faune et/ou la flore.



Passionnée par l'Ecologie depuis 13 ans, j’ai pu mener à bien mon cursus universitaire dans ce champ d’activités.

Je dispose d'expériences variées dans ce domaine tant en gestion de la faune, conservation, éthologie, soin aux animaux, éducation et réglementation environnementale, flore, agriculture...



Mes centres d’intérêts sont divers (musique, sport, vie associatives, lectures...) ce qui me permet de m’épanouir pleinement dans tous milieux.



écrivez moi sur: laurianeneveu@gmail.com



Mes compétences :

Écologie

Éducation

Agronomie

Éthologie

Agriculture