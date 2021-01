Architecte D.E

7 ans d'expérience en architecture et urbanisme



Compétences :

- conception et pilotage de projet (ESQ au PRO)

- réalisation et rédaction de diagnostic (DIAG), dossier de création, réalisation, carnet des prescriptions architecturales, urbaines, paysagères et environnementales (CPAUPE) , fiches de lot, visas architecturaux

- suivi de chantier



Informatiques :

Suite Adobe : Photoshop / InDesign/ Illustrator

AutoCAD / Archicad / Sketchup / Twin motion

Suite Office