Blandine LOGEAIS

Après 30 d'expérience professionnelle dont 5 en tant que professeur de BTS et responsable pédagogique, je suis coach professionnelle depuis 2011. J'accompagne des jeunes dans leur recherche de stages ou de travail en tant qu'intervenante RH pour l'ESSCA et occasionnellement pour la Mission Locale. Depuis 4 ans je touche un public de 18 à 62 ans par le biais de la MEF Nanterre où j'anime des ateliers pour aider les personnes en recherche d'emploi ou en recherche de reconversion professionnelle. Ce qui m'amène régulièrement à suivre des personnes dans leurs étapes de recherche de stages et ou de travail !



Dans ma démarche, je vise l'épanouissement de la personne que j'accompagne et j'utilise pour cela 3 postures différentes : celle de Coach, pour accompagner vers une meilleure connaissance de soi et vers des choix le plus justes pour la personne, celle de formatrice pour transmettre des outils de développement personnel comme pour aider à la réalisation de CV, Lettre de motivation et Pitch... et celle de consultante qui m'oblige à conserver un oeil très ouvert sur le marché actuel -facilité par ma fréquentation régulière de salons en tant que représentante de la MEF ou à titre personnel- et sur ce qui est demandé par types de marché.



Mes compétences :

Organisation

Méthodologie

Ecoute

Relations clients

Esprit d'équipe

Esprit d'initiative

Pédagogie

Enseignement

Développement personnel

Créativité

Conception