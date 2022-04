Blandine LUBINEAU

COMMUNICATION EXTERNE



- Conception et mise en oeuvre de plan de communication auprès de différentes cibles : (Le Domaine de Pont de Pany (21), les restaurateurs et les écoles primaires du bassin de Savoie et Haute-Savoie)

- Création et élaboration d’une identité visuelle

- Création de supports de communication (plaquettes, leaflets, invitations, affiches pour divers évènements, site Internet,...)

- Organisation et participation à différents salons

- Réalisation d’audit de satisfaction







COMMUNICATION INTERNE



- Constitution et suivi de revue de presse

- Création de support d’intégration

- Conception d’une signalétique







EVENEMENTIEL



- Organisation d’évènements en autonomie de 50 à 5000 pax(séminaires, portes ouvertes, mariages, arbres de Noël, “50 ans de SCHNEIDER ELECTRIC” 10/06/06 env. 2000 pax, “Fête des Fromages” 15/07/07 env. 5000 pax)

- Etude des besoins et du budget, demande de devis, négociation de prix, gestion des commandes fournisseurs

- Briefing des prestataires, lancement des animations, présence, coordination







PRESSE



- Réalisation de communiqués de presse

- Conception d’encarts publicitaires

- Interface avec les médias presse et radio pour interviews, dossiers de presse,...

- Réalisation de spots radio sur des antennes locales et régionales







MARKETING OPERATIONNEL



- Conception et lancement de Jeux Concours :

= > “On ne va pas en faire tout un fromage” pendant l’été 2007 sur France Bleue Pays de Savoie

= > “From’Art” sur la région Rhône Alpes pour tout public et les écoles



Participation et lancement d’opérations :

= > pédagogiques : “Un Berger dans Mon Ecole” sur plusieurs départements (réalisation de supports pédagogiques avec les enseignants et l’Inspection Académique)

= > de sensibilisation auprès des écoles primaires (dpt 73 & 74) sur les fromages

= > de prospection des PME/ PMI pour de nouvelles gammes de produits



GESTION ADMINISTRATIVE



- Etablissement de devis, contrats, suivis de dossiers, facturations, classifications

- Réorganisation administrative, vérification et mise à jour de banques de données

- Accueil physique et téléphonique, relations client/fournisseur, assistance, gestion de planning

- Langues étrangères : remise à niveau anglais correct par formation, allemand (niveau scolaire), italien (niveau scolaire)







EXPERIENCES PROFESSIONNELLES



- Mai 2007 - Nov 2007

Chargée de Communication / Coordination (CDD) AFT’Alp (74)

- Sept 2003 - Août 2005

Assistante de Communication (Contrat de Qualification) SARL VIVANIM’ (21)

- Sept 2005 - Fév 2007

Chargée de Communication / Relation Presse (CDI) SARL DOMAINE DE PONT DE PANY (21) - Filiale VIVANIM’

- Sept 2001 - Juin 2003

Hôtesse d’accueil à l’Auditorium de Dijon en parallèle avec les études (vacataire pour la MAIRIE DE DIJON 21)

- Sept 2001 - Juin 2003

Surveillante dans les cantines scolaires maternelles et primaires de Dijon en parallèle avec les études (vacataire pour la MAIRIE DE DIJON 21)







FORMATIONS



- Juin 2007 - Nov 2007

Formation anglais (remise à niveau anglais correct) Wall Street Institute (74)

- Mai 2006 - Juin 2006

Formation SAGE ligne 30 (gestion commerciale) Appia Formation (21)

- Sept 2003 - Août 2005

BTS Communication des Entreprises en alternance à Dijon Formation (21)

- Sept 2001 - Juin 2003

Faculté de droit à l’Université de Bourgogne, 2 années (21)

- Sept 2000 - Juin 2001

Baccalauréat Sciences Economiques et Sociales au Lycée Hyppolite Fontaine (21)







LOGICIELS UTILISES



- Bureautique : Word, Excel, Publisher, Power Point, Outlook, Open Office,...

- Gestion de Base de Données : Sphinx 2000, Sage ligne 30

- Pratique régulière de l’outil Internet

- Traitement Numérique / PAO : Connaissances Photoshop, Illustrator, Paintshop Pro, Corel Draw, InDesign, Quark XPress



Mes compétences :

communication

organisation

Photoshop

Illustrator