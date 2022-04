Blandine MARCONNET

Voici ce que je peux apporter:



Une expérience confirmée en pilotage et suivi de projet. Responsable d'un projet de conception de péniche, programme où intervenaient un architecte naval slovène et un sous-traitant italien, j'ai réussi à orchestrer l'intervention de chacun. Pour résoudre les difficultés liées à la différence de langues, et à la distance séparant chaque bureau d'études, j'ai animé des points réguliers à l'aide d'outil de partage d'écrans et de conférence, comme Team Viewer ou Mikogo.



Un sens prononcé de l'organisation et de la planification. J'ai par exemple coordonné la conception d'un bateau moteur de 14 mètres, de l'établissement du cahier des charges technique jusqu'au lancement en production de la pré-série. Responsable de l'avancement du projet, j'ai veillé à l'exécution du planning et au respect du budget matière alloué. Pour cela, j'ai structuré le projet, et mis en place un système de jalonnement détaillé.



Un leardership développé. De part ma formation d'ingénieur en génie mécanique, je suis capable de tenir un discours technique avec chaque intervenant du projet (interne ou sous-traitant). Ma maitrise de l'outil de conception CATIA V5 me permet de conserver une approche technique, indispensable pour réussir à fédérer les équipes de spécialistes autour du projet.



Mes compétences :

Catia

AutoCAD

Smarteam

Microsoft Project

Windchill

Draftsight

WinDesign

HullScant

As400

Rhino3d

MAAT

Gestion de projet

Qualité

Conception

Industrialisation