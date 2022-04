Blandine MAZIÈRES

Mon expérience s'est nourrie des mutations de la distribution. Depuis plusieurs années, je contribue à la transformation de l’entreprise. Avec un crédo : la compréhension des hommes et des organisations - la communication. Elles permettent l’adhésion des équipes, l’engagement des collaborateurs et leur adaptation aux évolutions de l’entreprise. L'expérience de la relation sociale me permet de rallier plus largement encore autour des projets.



Avec la Qualité de Vie au Travail, je déploie des actions en faveur de la diversité des équipes et des talents, de la reconnaissance, du bien-être au travail,…. Conjuguée à la GPEC, ces actions contribuent à la performance des équipes, et donc de l’entreprise. Plus encore, elles la préparent aux enjeux de demain.



Ce qui m’anime : contribuer au Projet de l’entreprise et y associer les hommes. Faire de la fonction Ressources Humaines un atout au service d’une entreprise socialement responsable et de sa performance.



Mes compétences :

Prévention des risques

Gestion prévisionnelle de l'Emploi

Législation sociale

Egalité professionnelle et diversité

Négociation collective

Santé et Qualité de Vie au Travail

Accompagnement du changement