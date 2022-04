Blandine MEALLET

Arrivée sur La Rochelle suite à la mutation de mon mari, je suis à la recherche d'une nouvelle mission professionnelle prioritairement dans le secteur du management et de la communication du sport. Femme de challenge, je suis également ouverte à sortir de mon domaine d'expertise pour continuer à apprendre et à m'enrichir. Dynamique, polyvalente et autonome, je suis en permanence en quête de performance. C'est bien par ma personnalité que je souhaite attirer votre attention. Je suis disponible immédiatement.



Mes compétences :

Marketing sportif

Sponsoring sportif

Gestion commerciale

Événementiel sportif

Sport Business

Evénementiel

Communication