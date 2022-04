Blandine PAILHES

Assistante RH chez OMNITRANS. Je gère les contrats de travail, les DPAE mais aussi les frais de déplacements des conducteurs.



Je suis une personne sérieuse, motivée et qui fais preuve de persévérance dans la vie. Je mène à bien les projets que j'entreprends afin d'avoir ce que je veux.





Un peu têtue, j'aime le travail bien fait et le travail ne me fais pas peur.



Mes compétences :

Organisation du travail

Contrat de travail

Autonomie

Adaptabilité

Travail en équipe

Comptabilité clients

Gestion de contrats

Comptabilité fournisseurs

Persévérance

Dynamique

Microsoft Word 2010

Microsoft Excel

EBP

Mac OS

Accueil téléphonique

Réalisation de devis

Gestion administrative

Microsoft PowerPoint

Accueil des clients

Facturation

Gestion des ressources humaines

Recrutement

Accueil physique

Planification

Microsoft Word