Blandine PETITJEAN

Du 03/2011 à ce jour Directeur régional Alsace/Lorraine/Franche Comté pour MARQUE VERTE WELCOOP SANTE

(CRISTERS – MARQUE VERTE – PHARMALAB)



Réalisation : Mise en place de méthodes de travail communes à l’équipe en mettant en avant les spécificités de chacun tout en parlant de l’offre globale de l’entreprise.



 Apporter des arguments aux laboratoires clients avec une vision stratégique de l’évolution de la pharmacie (sell in et sell out)

 Développer les compétences des collaborateurs avec un accompagnement individuel régulier

 Professionnalisation des techniques de vente, formation commerciale et formation sur l’ensemble des laboratoires clients aux nouveaux collaborateurs

 Négocier les groupements sur ma région

 Management d’une équipe de 6 à 8 commerciaux



CA Région 2011 : 8, 3 millions € - CA région 2012 9, 1 millions €



De 01/2006 à 01/2011 Directeur des ventes – PHARMADEP groupe ALLIANCE HEALTHCARE. Pharmacies,

parapharmacies/GMS et groupements. SELL IN et SELL OUT.



Réalisation : création d’un réseau de vente de 38 personnes dont 3 directeurs de région et 1 assistante (PROXI-PHARMA devenu DEPCARE) rentabilité au bout de la première année.



o Organiser : organiser l’activité en fonction de la stratégie des laboratoires partenaires et de Pharmadep, définir ainsi les priorités pour mettre en œuvre un plan d’action national

 Préparer et structurer l’activité

 Analyser les données pour piloter le réseau

 Optimiser les résultats de l’équipe

 Mener les entretiens téléphoniques avec les DR

 Être le lien entre les laboratoires partenaires et le réseau commercial

 Assurer la mise en œuvre des politiques commerciales

 Proposer des solutions



o Manager : apporter à l’équipe un soutien logistique et technique pour la mise en œuvre des politiques commerciales des différents laboratoires partenaires

 Évaluer les compétences des DR lors des animations de réunions régionales, des séminaires

 évaluer les compétences des DP lors des visites en DUO

 Recruter et mener des entretiens individuels

 Gérer les ressources humaines du réseau

 Préparer et animer les réunions commerciales

 Négocier avec les groupements de pharmacies et les parapharmacies GMS

 Reporter et suggérer

 Participer aux différentes politiques commerciales des laboratoires partenaires

 Développer les synergies entre les différents réseaux

 Participer à l’organisation des séminaires

 Conduire les entretiens annuels



o Reporter : assurer un reporting de qualité vers les laboratoires partenaires et la direction des opérations

• Analyser les résultats quantitatifs et qualitatifs au quotidien

• Proposer des plans d’actions et des actions correctrices

• Elaborer des reporting hebdomadaires, mensuels à destination des laboratoires partenaires



o Liste des laboratoires partenaires :

• TENA SCA HYGIENE PRODUCT, NOVARTIS VACCINES, ALCON, SINCLAIR, WALMARK, LE NEGRI, BBRAUN, DERMOFARM, BIOPROJET, BOOTS LABORATORIES, ALVITA, NESTLE, GANZONI, NOVUM PHARMA, ALMUS…

01/2004 à 01/2006 Directeur régional - ALLIANCE HEALTHCARE (Réseau de ventes directes).

Région IDF/NORD/EST. SELL IN et SELL OUT



Réalisation : création d’une région de 10 délégués (1ère région France au bout de la première année)



o Liste des laboratoires partenaires : TENA SCA HYGIENE PRODUCT, NOVARTIS MEDICATION FAMILIALE, ALVITA, ME



Mes compétences :

Manager

Organiser

Négocier